Marmolada: radar, interferometro e sirene, soccorritori pronti a nuove ricerche (Di mercoledì 6 luglio 2022) Canazei, 6 lug. (Adnkronos) - Strumenti che per le montagne del Trentino rappresentano un inedito, ma che potranno garantire ai soccorritori di lavorare in sicurezza sulla Marmolada e continuare a cercare resti e dispersi travolti dalla valanga di ghiaccio e pietre che si è staccata domenica 3 luglio. Nelle foto pubblicate sul sito Adnkronos si vedono gli strumenti tecnici installati tra ieri e oggi che consentono, spiegano gli esperti, di captare i movimenti rapidi tipici delle valanghe (interferometro) o per sorvegliare quelli più lenti tipici delle frane (radar doppler). Una sirena, invece, fungerà da allarme consentendo ai soccorritori - pochi e i più esperti - di operare in sicurezza (relativa) nella parte più a valle, a circa 500 metri dalla valanga che ha ucciso sicuramente 7 persone.

