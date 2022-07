Marmolada, Luca Mercalli: "Crollo imprevedibile ma rischio zero non esiste" (Di mercoledì 6 luglio 2022) 7 morti, e 5 persone disperse, tutte italiane. Questo finora il bilancio della tragedia sul ghiacciaio della Marmolada. Resta il rischio di un nuovo distacco. “Un evento imprevedibile” sia per la procura di Trento sia per il meteorologo e climatologo Luca Mercalli, che in un'intervista all’AdnKronos dichiara: "Non si possono prevenire questi rischi in alta montagna. La Marmolada è un ghiacciaio normale, senza sintomi: ci sono altri ghiacciai molto più pericolosi”. Luca Mercalli presidente della Società meteorologica italiana, insiste sul concetto che non si può escludere nessuna zona dal rischio, ma al tempo stesso non si possono escludere tutti i ghiacciai dal transito. “Il complesso dei ghiacciai alpini ha delle situazioni di ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 6 luglio 2022) 7 morti, e 5 persone disperse, tutte italiane. Questo finora il bilancio della tragedia sul ghiacciaio della. Resta ildi un nuovo distacco. “Un evento” sia per la procura di Trento sia per il meteorologo e climatologo, che in un'intervista all’AdnKronos dichiara: "Non si possono prevenire questi rischi in alta montagna. Laè un ghiacciaio normale, senza sintomi: ci sono altri ghiacciai molto più pericolosi”.presidente della Società meteorologica italiana, insiste sul concetto che non si può escludere nessuna zona dal, ma al tempo stesso non si possono escludere tutti i ghiacciai dal transito. “Il complesso dei ghiacciai alpini ha delle situazioni di ...

Pubblicità

massimo_san : RT @SkyTG24: Marmolada, Luca Mercalli: 'Crollo imprevedibile ma rischio zero non esiste' - SkyTG24 : Marmolada, Luca Mercalli: 'Crollo imprevedibile ma rischio zero non esiste' - tontini_luca : RT @maurobiani: #crisiclimatica #Marmolada #ClimateCrisis #Clima Non esiste niente. Oggi su @repubblica - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Dispersi sulla Marmolada, il capo dei soccorritori: 'Giovedì saliamo più in alto con i cani lungo il crollo del ghiacciaio'… - Bianca34874951 : RT @repubblica: Crollo Marmolada, dal giovane Nicolò a mamma Erica: ecco chi sono i 5 dispersi [dal nostro inviato Luca De Vito] https://t.… -