Marilyn ed Elisabetta | tra mito e potere di Stefano Zecchi

Pubblicità

elisabetta_tola : RT @Radio3scienza: È al telefono con noi da Berna, dove oggi riceverà con Marilyn Kelly-Buccellati il #PremioBalzan 2021. Un'antica città… - elisabetta_tola : RT @Radio3tweet: Per più di trent'anni hanno condotto gli scavi archeologici nell'antica città di #Urkesh in Siria, oggi ricevono il #Premi… -

Harper's Bazaar Italia

Gli scatti Tra le star davanti al suo obiettivo Grace Kelly,Monroe e Joe DiMaggio nel giorno del loro breve matrimonio, Cary Grant, la reginain viaggio in America nel 1957 e ......dalle grate della metropolitana di New York solleva la gonna dell'abito bianco di...Granara conduce gli spettatori lungo i corridoi immaginari di un Museo di Storia Naturale. E' ... La storia dell'incontro tra Marilyn Monroe e la Regina Elisabetta Il professor Stefano Zecchi traccia un parallelo tra Marilyn Monroe, mito assoluto del cinema e del costume, e la Regina Elisabetta II ...«Sorridevamo quando mia nonna a New York ci diceva che avevamo antenati nobili, ma qui ho scoperto che è tutto vero». I documenti ritrovati all’Archivio di Stato ...