Luigi Di Maio, l'enfant prodige dei 5 stelle alla prova del partito personale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nemmeno Di Maio avrebbe forse scommesso una somma su se stesso se 10 anni fa gli avessero pronosticato una carriera fulminante in politica. Di certo, però, ce l'ha messa tutta. E oggi, a 37 anni appena compiuti, guida il suo nuovo partito personale. Nel pieno rispetto dello stile dei tempi. Di Maio non è più Di Maio il 'bibitaro' come ancora lo offendono. Si ritiene maturo. Guida la Farnesina da quasi 3 anni. Ha ricoperto ruoli di rilievo sotto tre diversi governi. Il Conte I – maggioranza gialloverde M5S-Lega – il Conte II – maggioranza giallorossa M5S-PD-LeU-Iv – il Draghi I – maggioranza di unità nazionale M5S-Lega-PD-ART1-FI-Iv. Non male per un 'ragazzo' meno che quarantenne. Il quale può vantare il record di più giovane vicepresidente della Camera, eletto a soli 27 anni nel 2013. Fra il 2018 e il ...

