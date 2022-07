Pubblicità

Open

Ma la richiesta dell'è che dal bilancio Ue arrivi ... La decisionela proposta di tagliare le emissioni ... Una proposta che trova molti dubbi in diversi Paesi, tra i quali'Italia, ...Approda al Pd e, naturalmente,Matteo anche in Italia viva. ... Una bella svolta per chi, da rifondarolo, difendava'ormai ... eletto col Pd all'e poi fondatore in proprio di un ... L’Europarlamento segue la Commissione. Gas e nucleare restano tra le fonti “verdi” nella tassonomia Ue