Leclerc e Binotto lunedì sera | spunta un video clamoroso In Ferrari | Guarda

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Pace fatta (o almeno si spera): Charlese Mattiahanno messo da parte gli screzi di Silverstone con una cena a Montecarlo. una cena sincera, dove scommettiamo si sarà parlato della gara inglese, con vittoria sfuggita al finale al monegasco per la strategiapremiante Carlos Sainz. Ma si sarà parlato anche di futuro, della lotta contro la Red Bull (Verstappen è ancora lontano da Charles, di ben 43 punti). La conferma dell'incontro è arrivata tramite un brevegirato dall'account Instagram “Adam photos” e condiviso poi dall'account “CharlesFan Page”. Chiarirsi ere con fiducia al futuro Insomma, c'era bisogno di chiarirsi prima dell'importante impegno in Austria, dove...

La metafora si riferisce alla visita , riportate da alcuni organi di informazione, dinel Principato . Una situazione un po' anomala che potrebbe far pensare che il Team Principal voglia ulteriormente parlare un po' con Charles delle questioni passate e future e ......da diversi profili tra cui l'account CharlesFan Page ieri sera a Monaco c'è stato un incontro tra il pilota della Ferrari e il team principal della Scuderia di Maranello Mattia. Già ...“Non sono nessuno per chiedere dei chiarimenti alla Ferrari” “Non è stata una buona decisione, ma è andata così”. Charles Leclerc non nasconde la delusione per le scelte del muretto Ferrari nel Gp di ...Il Gran Premio di Silverstone è iniziato in modo imprevedibile e si è concluso in modo ancora più impensabile, a trionfare è stato proprio Carlos Sainz che dopo un digiuno di 150 gran premi è risucito ...