Lasciò la moglie per la rifugiata, ora le fa da badante perché lei sta perdendo la vista (Di mercoledì 6 luglio 2022) Aveva lasciato sua moglie per scappare con una rifugiata ucraina che aveva accolto in casa sua solo solo 10 giorni prima, adesso ha lasciato anche il lavoro per farle da badante, visto che sta perdendo la vista. Il 29enne Tony Ganett, ha dovuto...

