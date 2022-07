La Dama Velata, Prima Puntata: Clara Vuole Fuggire! (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Dama Velata, Prima Puntata: iniziano le vicende di Clara, che viene strappata dal luogo in cui è cresciuta per essere costretta a sposarsi. Iniziano quindi una serie di vicissitudini che portano Clara a progettare la fuga… La Dama Velata inizia su Rai 1 nel corso dell’estate, probabilmente, salvo cambi di programmazione, nel mese di luglio. A distanza di molti anni dalla Prima messa in onda, i telespettatori possono ripercorrere le vicende di Clara. Già dalla Prima Puntata, quest’ultima diventa consapevole di ciò che la famiglia Vuole fare ai suoi danni. Clara, però, intende ribellarsi ed organizzare un piano di fuga. Ecco che cosa sta per ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 6 luglio 2022) La: iniziano le vicende di, che viene strappata dal luogo in cui è cresciuta per essere costretta a sposarsi. Iniziano quindi una serie di vicissitudini che portanoa progettare la fuga… Lainizia su Rai 1 nel corso dell’estate, probabilmente, salvo cambi di programmazione, nel mese di luglio. A distanza di molti anni dallamessa in onda, i telespettatori possono ripercorrere le vicende di. Già dalla, quest’ultima diventa consapevole di ciò che la famigliafare ai suoi danni., però, intende ribellarsi ed organizzare un piano di fuga. Ecco che cosa sta per ...

