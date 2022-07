Juve Stabia, prelevato dal Lecce il centrocampista Maselli (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – La Juve Stabia ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo dal Lecce, del centrocampista Sergio Maselli, classe ’01. Il calciatore, natio di Putignano, è cresciuto calcisticamente prima nel Bari e poi nel Lecce e ha vestito la maglia del Foggia. Queste le prime dichiarazioni del neo acquisto delle vespe: “Sono felice di essere arrivato in una piazza così importante. Mi metto a disposizione del mister e dei miei compagni, non vedo l’ora di cominciare”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Laha comunicato di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo dal, delSergio, classe ’01. Il calciatore, natio di Putignano, è cresciuto calcisticamente prima nel Bari e poi nele ha vestito la maglia del Foggia. Queste le prime dichiarazioni del neo acquisto delle vespe: “Sono felice di essere arrivato in una piazza così importante. Mi metto a disposizione del mister e dei miei compagni, non vedo l’ora di cominciare”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

