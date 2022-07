GF Vip 7 | Signorini annuncia il secondo concorrente | telespettatori contrariati

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @fanpage: Alfonso Signorini ha condiviso un indizio appartenente alla seconda concorrente del Grande Fratello Vip 7. Si tratta di uno sm… - infoitcultura : Pamela Prati concorrente al Grande Fratello Vip 7?/ Indizio bomba di Signorini: 'Il taxi…' - infoitcultura : Gf Vip 7, Alfonso Signorini ufficializza le prime due Vippone del cast! - infoitcultura : GF Vip 7, annuncio di Signorini: torna Pamela Prati e scoppia subito il caos - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini annuncia il ritorno Pamela Prati e scoppia il caos -

...Soleil Sorge anche nell'edizione numero 7 del Grande Fratello: non come concorrente però. E nemmeno come opinionista. Ma allora che ruolo avrà mai pensato per lei il buon AlfonsoPhoto ......del GFParty Anche per il Grande Fratello7 ci sarà il GFParty ovvero lo show che andrà in onda su Mediaset Infinity, prima di ogni puntata serale condotta da Alfonsoe che, ...Pamela Prati entrerà nella casa della prossima edizione del GF Vip Un post pubblicato da Alfonso Signorini sembra annunciare il suo ingresso ...Alfonso Signorini lavora al Grande Fratello VIP 7 e non mancano le indiscrezioni sul cast: ecco chi potrebbe esserci ...