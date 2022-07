Flora Canto furiosa con WizzAir | “Una grandissima fumata prima del decollo Poi ci hanno tenuto chiusi 4 ore in aereo | senza wc né cibo Vergogna!”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) “Attenzione!! Vi prego di stare attenti a questa compagnia aerea, a breve posterò un video raccontandovi la situazione surreale e apocalittica che ho vissuto ieri!”. Questo l’inizio di un post pubblicato dasu Instagram il 3 giugno scorso. Uno sfogo che ricorda quello di Simona Ventura, sempre con la stessa compagnia aerea. L’ex volto di Uomini e Donne, fidanzata con Enrico Brignano (con il quale ha avuto due figli) si è scagliata contro la compagnia aerea low-cost Wizz Air: “Che low-cost non è, visto che ho pagato il biglietto 330 euro. E ci tengo a precisare: era l’unica compagnia disponibile per la Grecia, per questo l’ho scelta”, ha detto lei per poi lasciarsi andare al racconto dettagliato. “Ciao ragazzi, proverò brevemente a spiegare cosa è accaduto con la fantastica linea aerea Wizz Air. Venerdì sera alle 20:00 dovevo decollare per ...

