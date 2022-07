Edoardo Tavassi dall’Isola dei Famosi ad un nuovo show? Ecco di che si tratta

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 6 luglio 2022) La carriera dinel mondo dello spettacolo sembra sia decollata dopo la partecipazione all’Isola dei. Il fratello di Guendalinaha riscontrato così tanto successo, al punto da essere considerato uno dei possibili candidati alla vittoria finale. A causa di un grave infortunio, però, il giovane è stato costretto ad abbandonare anticipatamente, tuttavia, per lui potrebbe esserci una seconda chance di vincere un programma. Pare, infatti, che il protagonista sia in lizza per prendere parte a undi cosa sisbarca su Amazon Prime Video? Cosa è emerso Dopo la sua esperienza all’Isola dei...