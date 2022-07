Decaro (Anci): “Attivato il fondo per i comuni su assistenza studenti disabili” (Di mercoledì 6 luglio 2022) ''Siamo molto soddisfatti per quanto viene inserito nel decreto che ripartisce i fondi per il sostegno agli alunni con disabilità infatti è stata accolta la richiesta dell'Anci di prevedere, per la prima volta, un fondo di specifica competenza dei comuni destinato all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione per gli alunni delle scuole comunali, cioè le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 luglio 2022) ''Siamo molto soddisfatti per quanto viene inserito nel decreto che ripartisce i fondi per il sostegno agli alunni contà infatti è stata accolta la richiesta dell'di prevedere, per la prima volta, undi specifica competenza deidestinato all'per l'autonomia e lacazione per gli alunni delle scuole comunali, cioè le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado''. L'articolo .

