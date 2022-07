Covid: Veneto,10.745 nuovi casi e 5 vittime in 24 ore (Di mercoledì 6 luglio 2022) E' sempre decisamente alto il numero di nuovi contagi da Covid in Veneto nelle ultime 24 ore: 10.745 rispetto ai 12.206 di ieri. Cinque le vittime che porta il dato complessivo a 14.837 deceduti. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) E' sempre decisamente alto il numero dicontagi dainnelle ultime 24 ore: 10.745 rispetto ai 12.206 di ieri. Cinque leche porta il dato complessivo a 14.837 deceduti. Lo ...

Pubblicità

Agenparl : 1449-2022 COVID. REPORT AGGIORNATO SU CASI, RICOVERI E VACCINAZIONI IN VENETO - - TV2000it : RT @TV2000it: #Covid il bollettino di oggi #5luglio 132.274 nuovi casi e 94 morti Superata soglia di 100 mila contagi in 24 ore non succed… - VekiCinica : @__Dery @ZaraFrank4 In Veneto hanno chiuso le USCA, mettendo tutto il lavoro sulle spalle di mmg e medici di contin… - TV2000it : #Covid il bollettino di oggi #5luglio 132.274 nuovi casi e 94 morti Superata soglia di 100 mila contagi in 24 ore… - veneto_ : RT @corriereveneto: #Covid, #Veneto, il boom di nuovi casi e i ricoveri in pediatria -