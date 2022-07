Covid, bollettino oggi 6 luglio: 107.786 nuovi casi e 72 morti, tasso di positività al 28,4%. Aumentano ricoveri e terapie intensive (Di mercoledì 6 luglio 2022) Covid , il bollettino di oggi lunedì 6 luglio 2022. Sono 107.786 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 132. Leggi su leggo (Di mercoledì 6 luglio 2022), ildilunedì 62022. Sono 107.786 icontagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 132.

Pubblicità

MundoNapoli : Covid-19, il bollettino nazionale odierno - GDS_it : Sono 8.920 i nuovi casi di #Covid19 registrati a fronte di 36.924 tamponi processati in Sicilia secondo il bolletti… - moliseweb : BOLLETTINO #6LUGLIO, 415 NUOVI CASI (34 MOLECOLARI E 381 ANTIGENICI) SU 1312 TAMPONI PROCESSATI E 338 GUARITI… - Agenzia_Italia : ?? #Bollettino #Covid _ Per il secondo giorno di fila ci sono stati più di 100 mila casi. I ricoveri ordinari in osp… - leggoit : Covid, il bollettino di mercoledì 6 luglio 2022: 107.786 nuovi casi e 72 decessi. Tasso di positività al 28,4% -