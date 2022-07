Cos' è #Gentleminions? E perché i ragazzi si mettono eleganti per andare a vedere «Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo»

Pubblicità

QuiFinanza

'èIl trend nasce con l'uscita in quasi tutto il mondo - ma non in Italia, dove occorrerà attendere fino al 18 agosto - di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo , secondo spin - ...Con l'hashtag #, migliaia di adolescenti in giacca e cravatta stanno riempiendo le sale inglesi disturbando il pubblico, composto in gran parte da bambini. Per questo, diverse catene di ... Allarme virus West Nile, primi casi in Italia: cos’è e come riconoscerlo Il primo Cattivissimo Me è uscito nel 2010 e gli appassionati di Gru si sono uniti grazie al trend di TikTok #GentleMinions. Come riportato da The Hollywood Reporter, l'hashtag, replicato in modo ...Per seguire il trend di TikTok "GentleMinions" molti ragazzi stanno andando al cinema vestiti in giacca e cravatta, provocando però qualche problema in sala ...