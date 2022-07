Contrasto ai reati ambientali: protocollo tra le Procure di Benevento e Avellino (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – È stato siglato in data odierna un protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per potenziare il Contrasto ai crimini ambientali derivanti da fenomeni di illeciti sversamenti di reflui urbani e industriali nei corpi idrici superficiali e nelle falde acquifere relative. La collaborazione tra le due Procure rappresenta uno strumento fondamentale per un più efficace controllo dei territori di rispettiva competenza attraversati dai medesimi corsi d’acqua e segnatamente i fiumi Isclero, Sabato e Calore. Obiettivo del protocollo è quello, quindi, di modulare più efficacemente le proprie attività investigative e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– È stato siglato in data odierna und’intesa tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale die la Procura della Repubblica presso il Tribunale diper potenziare ilai criminiderivanti da fenomeni di illeciti sversamenti di reflui urbani e industriali nei corpi idrici superficiali e nelle falde acquifere relative. La collaborazione tra le duerappresenta uno strumento fondamentale per un più efficace controllo dei territori di rispettiva competenza attraversati dai medesimi corsi d’acqua e segnatamente i fiumi Isclero, Sabato e Calore. Obiettivo delè quello, quindi, di modulare più efficacemente le proprie attività investigative e ...

