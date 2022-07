Cagliari, Viola: «Io e il club abbiamo voglia di rivalsa» (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il neo centrocampista del Cagliari Viola si è presentato in conferenza stampa Nicolas Viola, neo centrocampista del Cagliari, si è presentato al mondo rossoblù in conferenza stampa. Cagliari – «Ci accomuna la voglia di rivalsa, a Bologna ho giocato poco ma imparato tanto. Vengo qui sicuro di dare il meglio per la squadra». INSIDIE – «Sono parecchie, la B è difficile ma se si prende con attenzione diventa tutto piu facile ma è un campionato in cui serve la testa giusta» AMBIENTE – «L’inserimento è stato importante, tanti già li conoscevo, avremo modo di conoscerci meglio. Quello che mi aspetto, non so cosa sia successo l’anno scorso, è un campionato diverso con entusiasmo e voglia di ripartire». CAMPIONATO – «Per vincere la B serve ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il neo centrocampista delsi è presentato in conferenza stampa Nicolas, neo centrocampista del, si è presentato al mondo rossoblù in conferenza stampa.– «Ci accomuna ladi, a Bologna ho giocato poco ma imparato tanto. Vengo qui sicuro di dare il meglio per la squadra». INSIDIE – «Sono parecchie, la B è difficile ma se si prende con attenzione diventa tutto piu facile ma è un campionato in cui serve la testa giusta» AMBIENTE – «L’inserimento è stato importante, tanti già li conoscevo, avremo modo di conoscerci meglio. Quello che mi aspetto, non so cosa sia successo l’anno scorso, è un campionato diverso con entusiasmo edi ripartire». CAMPIONATO – «Per vincere la B serve ...

