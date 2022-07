Beautiful anticipazioni | Quinn smascherata da Eric e sbugiardata | costretta a confessare?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 7 luglio 2022? Lo scopriamo con le ultime news e leche ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Pronti per scoprire le ultime news da Los Angeles? Come avrete visto, ne succedono sempre delle belle in città e questa volta,l’ha fatta grossa. Mentre Zoe si aspettava di ricevere il suo aiuto, lei è finita a letto con Carter…Intanto Baker ha messo gli occhi su Thomas, convinto che il ragazzo possa avere in qualche modo a che fare con la morte del suo amico Vinny. Ridge è indispettito da questa situazione…(Rena Sofer) cerca con difficoltà di dare risposte a Zoe (Kiara Barnes), speranzosa che la Fuller abbia fatto progressi in suo favore con Carter (Lawrence Saint-Victor)…E domani, che cosa succederà ...