Barcellona | Kessie incontra Xavi | l’ex Milan in difficoltà con lo spagnolo | si parlano in italiano VIDEO

Frank Kessiè ha incontrato oggi il tecnico del Barcellona Xavi Hernandez, con quest'ultimo che ha accolto l'ivoriano con qualche battuta in italiano. l'ex Milan infatti era particolarmente in difficoltà con lo spagnolo e l'allenatore blaugrana ha deciso di parlargli in italiano, pronunciando qualche battuta.

