Assegnazione ai comuni delle risorse per le attività ludico-ricreative dei bambini | question time con Bonetti

ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 6 luglio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti (foto), risponderà a interrogazioni sui tempi e le modalità di Assegnazione ai comuni delle risorse per lo svolgimento di attività ludico-ricreative dei bambini e degli adolescenti e sulla stabilizzazione di tali fondi (Di Maio – IV); sulle iniziative volte al contrasto del divario di genere, con particolare riguardo alle politiche sociali e occupazionali (Polidori – FI). L'articolo L'Opinionista.

