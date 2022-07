A Wimbledon un coach compra 27 yogurt probiotici pur di spendere il buono pasto (Di mercoledì 6 luglio 2022) Per evitare che gli atleti e i loro staff debbano preoccuparsi di portare in campo il proprio cibo per fare uno spuntino, gli organizzatori di Wimbledon hanno previsto una sorta di rimborso spese giornaliero per dare loro modo di mangiare nei ristoranti dell’All England Club. Si tratta di un budget di 105 euro al giorno per gli atleti e di 52 per gli allenatori. Ma la decisione ha sollevato molte polemiche in Inghilterra, per il modo in cui sono utilizzati i soldi. Lo racconta As. “I responsabili del torneo sono stati costretti a inviare un’e-mail alle persone coinvolte chiedendo loro di essere moderati quando spendono il loro budget in cibi e bevande dopo aver riscontrato casi come quello di un allenatore che ha acquistato 27 bottiglie di yogurt probiotico per esaurire i soldi a sua disposizione”. Gli organizzatori non intendono, in questo modo, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 luglio 2022) Per evitare che gli atleti e i loro staff debbano preoccuparsi di portare in campo il proprio cibo per fare uno spuntino, gli organizzatori dihanno previsto una sorta di rimborso spese giornaliero per dare loro modo di mangiare nei ristoranti dell’All England Club. Si tratta di un budget di 105 euro al giorno per gli atleti e di 52 per gli allenatori. Ma la decisione ha sollevato molte polemiche in Inghilterra, per il modo in cui sono utilizzati i soldi. Lo racconta As. “I responsabili del torneo sono stati costretti a inviare un’e-mail alle persone coinvolte chiedendo loro di essere moderati quando spendono il loro budget in cibi e bevande dopo aver riscontrato casi come quello di un allenatore che ha acquistato 27 bottiglie diprobiotico per esaurire i soldi a sua disposizione”. Gli organizzatori non intendono, in questo modo, ...

