Venduta Villa Maria | Berlusconi l' aveva acquistata per la Pascale

(Di martedì 5 luglio 2022), la lussuosa dimora che Silvioacquistato a Rogoredo di Casatenovo, nel cuore della Brianza Lecchese non lontano da Arcore, per Francescanel 2015, è stata...

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Villa Maria, “venduta la dimora che Silvio Berlusconi regalò a Francesca Pascale”: ecco tutti i dettagli - infoitcultura : Venduta la villa che Silvio Berlusconi regalò a Francesca Pascale - infoitcultura : Villa Maria è stata venduta: già trovato l’acquirente per la dimora regalata da Berlusconi a Francesca Pascale - infoitcultura : Francesca Pascale, venduta la villa che le regalò Berlusconi: giardini all'italiana e opere d'arte, ecco le fo - infoitcultura : Venduta Villa Maria, Berlusconi la acquistò per la Pascale -

Maria, la lussuosa dimora che Silvio Berlusconi aveva acquistato a Rogoredo di Casatenovo, nel ... per Francesca Pascale nel 2015, è statain pochi giorni. Lo precisa Lionard, società del ...Fu la residenza dell'ex compagna del Cavaliere .Maria a Casatenovo, dimora di Francesca Pascale ai tempi del fidanzamento con Silvio Berlusconi, e' stata gia'e non e' piu' sul mercato. Lo annuncia una nota della societa' immobiliare ...(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Villa Maria, la lussuosa dimora che Silvio Berlusconi aveva acquistato a Rogoredo di Casatenovo, nel cuore della ...Villa Maria, la lussuosa dimora che Silvio Berlusconi aveva acquistato a Rogoredo di Casatenovo, nel cuore della Brianza non lontano da Arcore, per Francesca Pascale, e’ stata venduta. Lo precisa Lion ...