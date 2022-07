Tour de France 2022: Wout Van Aert da brividi! La Maglia Gialla attacca e trova finalmente il successo (Di martedì 5 luglio 2022) Doveva arrivare ed è arrivato. Wout Van Aert si è preso di forza, di rabbia e di grande classe il suo primo successo in questo Tour de France dopo tre secondi posti consecutivi. Vittoria in solitaria della Maglia Gialla che finisce anche per aumentare il suo vantaggio sia in classifica generale che in quella a punti. In fuga ci va anche ancora una volta Magnus Cort, stavolta con la compagnia del Francese Anthony Perez. Per il danese l’occasione di prendere un buon numero di punti per rafforzare la sua leadership nella classifica della Maglia a Pois. Nel fare questo, Cort fa segnare anche il nuovo record della storia del Tour per GPM vinti consecutivamente in apertura di un’edizione. Il vantaggio dei due battistrada ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) Doveva arrivare ed è arrivato.Vansi è preso di forza, di rabbia e di grande classe il suo primoin questodedopo tre secondi posti consecutivi. Vittoria in solitaria dellache finisce anche per aumentare il suo vantaggio sia in classifica generale che in quella a punti. In fuga ci va anche ancora una volta Magnus Cort, stavolta con la compagnia delse Anthony Perez. Per il danese l’occasione di prendere un buon numero di punti per rafforzare la sua leadership nella classifica dellaa Pois. Nel fare questo, Cort fa segnare anche il nuovo record della storia delper GPM vinti consecutivamente in apertura di un’edizione. Il vantaggio dei due battistrada ...

