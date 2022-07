Tare contro Lotito, lite in pubblico dopo la presentazione della nuova maglia della Lazio: il dirigente albanese a rischio cacciata (Di martedì 5 luglio 2022) Quella che per la Lazio doveva essere la giornata della presentazione delle nuove maglie si è trasformata nella serata della lite tra Claudio Lotito e Igli Tare. Lunedì sera verso la mezzanotte, poco dopo il termine della cerimonia in Piazza del Popolo, a Roma, si accesa una violenta discussione tra il presidente del club biancoceleste e il suo direttore sportivo. I toni sono stati talmente accessi da attirare l’attenzione dei curiosi che hanno rapidamente diffuso fotografie sui social. dopo 14 anni da dirigente e 13 da uomo mercato il rapporto tra Tare e Lotito si sta incrinando e ciò potrebbe compromettere il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Quella che per ladoveva essere la giornatadelle nuove maglie si è trasformata nella seratatra Claudioe Igli. Lunedì sera verso la mezzanotte, pocoil terminecerimonia in Piazza del Popolo, a Roma, si accesa una violenta discussione tra il presidente del club biancoceleste e il suo direttore sportivo. I toni sono stati talmente accessi da attirare l’attenzione dei curiosi che hanno rapidamente diffuso fotografie sui social.14 anni dae 13 da uomo mercato il rapporto trasi sta incrinando e ciò potrebbe compromettere il ...

Pubblicità

nirolsp : @francesca_turco È un mondo acchiappa like. Che Tare ha fatto il suo tempo con la Lazio è fuori discussione ma para… - Max_883 : Io trovo ridicolo che un dipendente si rivolga cosi al proprio capo davanti alla gente. I risultati degli ultimi a… - TyaMent1 : @Falconero1987 Non credo che fabiani c'entri qualcosa con tare, svolgono ruoli diversi. Generalmente la macchina de… - Falconero1987 : Spero di aver capito male: mi state dicendo che è partita una specie di “macchina del fango” contro Fabiani per man… - serialtroller13 : @sandro_rosco No per carità...non si vedono le cappellate che fa. Questa è un'operazione di tare e lui sta remando contro -