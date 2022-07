Svezia e Finlandia nella Nato, Stoccolma tiene il punto con la Turchia: «Non esiste una lista di persone da estradare» (Di martedì 5 luglio 2022) Non esiste una lista specifica di persone da estradare. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa al quartier generale Nato di Bruxelles la ministra degli Esteri svedese Anna Linde, che ha parlato al fianco del collega finlandese Pekka Haavisto dopo la firma dei protocolli di accesso all’Alleanza. Il riferimento è al memorandum trilaterale firmato con la Turchia in cambio del ritiro del veto sull’ingresso di Svezia e Finlandia nell’Alleanza. Erdogan ha ottenuto che Helsinki e Stoccolma aumentino la «cooperazione» con Ankara «nella lotta contro il terrorismo», che per la Turchia significa poter perseguire penalmente i membri del movimento politico-militare curdo del PKK, molti dei quali considerati ... Leggi su open.online (Di martedì 5 luglio 2022) Nonunaspecifica dida. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa al quartier generaledi Bruxelles la ministra degli Esteri svedese Anna Linde, che ha parlato al fianco del collega finlandese Pekka Haavisto dopo la firma dei protocolli di accesso all’Alleanza. Il riferimento è al memorandum trilaterale firmato con lain cambio del ritiro del veto sull’ingresso dinell’Alleanza. Erdogan ha ottenuto che Helsinki eaumentino la «cooperazione» con Ankara «lotta contro il terrorismo», che per lasignifica poter perseguire penalmente i membri del movimento politico-militare curdo del PKK, molti dei quali considerati ...

