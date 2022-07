Sparatoria Chicago | fermato il sospetto killer | è un 22enne Spari anche a Philadelphia | due agenti feriti Biden | “Fermare l’epidemia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 luglio 2022) Era una giornata di sole e festa, si è trasformata in una tragedia. Un uomo ha aperto il fuoco sulla folla che partecipava a una delle parate per il 4 luglio, il giorno dell’indipendenza americana, alla periferia nord di, uccidendo almeno sei persone e ferendone trenta. L’ennesima strage di massa (la 308esima da inizio anno secondo il Gun violence archive) sconvolge gli Stati Uniti durante una delle celebrazioni più amate e partecipate dell’anno, a un mese dalla carneficina nella scuola elementare di Uvalde in Texas e solo pochi giorni dopo l’approvazione da parte del Congresso di una storica stretta sulle armi, la più significativa degli ultimi trent’anni. La parata a Highland Park era cominciata da poco – circa dieci minuti – quando un giovane bianco con i capelli lunghi e neri e di corporatura magra ha aperto il fuoco sulle migliaia di persone che stavano ...