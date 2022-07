Sinner sogna, poi la "mattanza": Djokovic lo butta fuori da Wimbledon (Di martedì 5 luglio 2022) Il tennis è fatto di sliding doors. C'è stato un momento in cui Jannik Sinner poteva ottenere una palla break e spalancarsi le porte per la vittoria, ma ha mandato la palla in rete. Come tante altre: gli errori gratuiti sempre più frequenti sono una delle chiavi della sconfitta dell'altoatesino, che si è fatto rimontare dal 2-0 e ha ceduto al quinto set a Novak Djokovic. La prima parte di gara è stata a senso unico, con Sinner che ha giocato ad altissima intensità e ha messo alle corde il campione serbo, che ha nervosamente iniziato a colpirsi le gambe con la racchetta: segno che le cose non stavano girando come avrebbe voluto. E così Djokovic si è arreso 5-7, 2-6 nei primi due set, ma tutti sapevano che la partita era ben lungi dall'essere finita. E infatti con il passare dei minuti il serbo è salito di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Il tennis è fatto di sliding doors. C'è stato un momento in cui Jannikpoteva ottenere una palla break e spalancarsi le porte per la vittoria, ma ha mandato la palla in rete. Come tante altre: gli errori gratuiti sempre più frequenti sono una delle chiavi della sconfitta dell'altoatesino, che si è fatto rimontare dal 2-0 e ha ceduto al quinto set a Novak. La prima parte di gara è stata a senso unico, conche ha giocato ad altissima intensità e ha messo alle corde il campione serbo, che ha nervosamente iniziato a colpirsi le gambe con la racchetta: segno che le cose non stavano girando come avrebbe voluto. E cosìsi è arreso 5-7, 2-6 nei primi due set, ma tutti sapevano che la partita era ben lungi dall'essere finita. E infatti con il passare dei minuti il serbo è salito di ...

