Siccità, preleva acqua per riempire una piscina privata: rischia una multa fino a 30mila euro (Di martedì 5 luglio 2022) Usava l’acqua di una roggia per riempire la piscina nonostante i ripetuti appelli alla cittadinanza, soprattutto al Nord, in queste settimane di Siccità. Ora un abitante di Cerano, comune di 7mila abitanti in provincia di Novara, rischia di pagare una multa che potrebbe arrivare fino a 30mila euro di multa. L’uomo è stato scoperto dai carabinieri forestali. E’ il primo episodio in zona dopo l’incontro di giovedì scorso a Torino tra i tecnici dell’Arpa e i militari dell’Arma per coordinare e condividere le procedure di controllo e monitorare il fenomeno dei prelevamenti abusivi. La sanzione è stata contestata “per prelevamento abusivo di acque da fiume” attraverso una pompa che dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Usava l’di una roggia perlanonostante i ripetuti appelli alla cittadinanza, soprattutto al Nord, in queste settimane di. Ora un abitante di Cerano, comune di 7mila abitanti in provincia di Novara,di pagare unache potrebbe arrivaredi. L’uomo è stato scoperto dai carabinieri forestali. E’ il primo episodio in zona dopo l’incontro di giovedì scorso a Torino tra i tecnici dell’Arpa e i militari dell’Arma per coordinare e condividere le procedure di controllo e monitorare il fenomeno deimenti abusivi. La sanzione è stata contestata “permento abusivo di acque da fiume” attraverso una pompa che dalla ...

Pubblicità

lc71488535 : RT @fattoquotidiano: Siccità, preleva acqua per riempire una piscina privata: rischia una multa fino a 30mila euro - fattoquotidiano : Siccità, preleva acqua per riempire una piscina privata: rischia una multa fino a 30mila euro - Paolashap : In assenza di siccità invece si può rubare l’acqua? ?? Siccità, preleva acqua per riempire piscina privata: rischia… - RossanaGiannan2 : RT @luciano55321084: A CERANO, IN PROVINCIA DI NOVARA Siccità, preleva acqua per riempire piscina privata: multa fino a 30 mila euro L’acqu… - PhilosophicChri : RT @luciano55321084: A CERANO, IN PROVINCIA DI NOVARA Siccità, preleva acqua per riempire piscina privata: multa fino a 30 mila euro L’acqu… -