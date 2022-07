Roma, Salvatore Casamonica condannato a 18 anni per narcotraffico: il piano (fallito) per importare sette tonnellate di coca via aereo (Di martedì 5 luglio 2022) Condanna a diciotto anni di carcere per Salvatore Casamonica e Tomislav Pavlovic e a quindici anni per Silvano Mandolesi. Questa la decisione dei giudici della quarta sezione penale del Tribunale di Roma nel processo scaturito dalla maxi operazione antidroga del gennaio 2019, “Brasile low cost“, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma e condotta dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Roma e del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata nei confronti di un gruppo attivo nel traffico internazionale di cocaina. Gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di traffico e importazione di droga, ma non per l’associazione. Il pm Giovanni Musarò aveva chiesto una condanna a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Condanna a diciottodi carcere pere Tomislav Pavlovic e a quindiciper Silvano Mandolesi. Questa la decisione dei giudici della quarta sezione penale del Tribunale dinel processo scaturito dalla maxi operazione antidroga del gennaio 2019, “Brasile low cost“, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia die condotta dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza die del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata nei confronti di un gruppo attivo nel traffico internazionale diina. Gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di traffico e importazione di droga, ma non per l’associazione. Il pm GiovMusarò aveva chiesto una condanna a ...

