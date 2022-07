Rita Dalla Chiesa al Grande Fratello Vip? Lei interviene e svela cosa c’è di vero in questa indiscrezione (Di martedì 5 luglio 2022) Rita Dalla Chiesa verso il Grande Fratello Vip? La notizia è saltata fuori da Dagospia e la conduttrice, raggiunta dai colleghi di FanPage, ha fatto chiarezza sulla proposta ricevuta da Alfonso Signorini. Rita Dalla Chiesa verso il Grande Fratello Vip I contatti con Alfonso ci sono stati. È una persona della quale mi fido e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 5 luglio 2022)verso il? La notizia è saltata fuori da Dagospia e la conduttrice, raggiunta dai colleghi di FanPage, ha fatto chiarezza sulla proposta ricevuta da Alfonso Signorini.verso ilI contatti con Alfonso ci sono stati. È una persona della quale mi fido e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

IsaeChia : #GfVip 7, Rita Dalla Chiesa nel cast? La conduttrice svela la verità Era stato Dagospia a lanciare l’indiscrezion… - antrizzo54 : Rita Dalla Chiesa nella casa del Gf Vip: in passato aveva rifiutato l'Isola. Ecco perché - blogtivvu : Rita Dalla Chiesa al Grande Fratello Vip? Lei interviene e svela cosa c’è di vero in questa indiscrezione - infoitcultura : Rita Dalla Chiesa nella casa del Gf Vip: in passato aveva rifiutato l'Isola. Ecco perché - infoitcultura : Rita Dalla Chiesa nella casa del Gf Vip? On passato aveva rifiutato l'Isola. Ecco perché -