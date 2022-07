Qualificazioni ai Mondiali di basket, l’Italia vince con l’Olanda ad Almere (Di martedì 5 luglio 2022) Almere – l’Italia batte l’Olanda 92-81 ad Almere e chiude al primo posto il girone H delle Qualificazioni Mondiali 2023 davanti all’Islanda e proprio ai Paesi Bassi portando alla seconda fase 6 punti, frutto di tre vittorie. La prima uscita ufficiale da commissario tecnico di Gianmarco Pozzecco è anche l’ultimo impegno degli Azzurri, che torneranno a radunarsi a inizio agosto in vista degli Europei 2022, mentre per quanto riguarda i Mondiali è ancora da definire il calendario delle sfide del prossimo turno, anche se le rivali saranno comunque Spagna, Georgia e Ucraina. “Sono molto contento perché abbiamo vinto una partita per nulla semplice contro una squadra ben allenata e che non aveva nulla da perdere – ha detto Pozzecco -. È stata la vittoria del gruppo, tutti ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 luglio 2022)batte92-81 ade chiude al primo posto il girone H delle2023 davanti all’Islanda e proprio ai Paesi Bassi portando alla seconda fase 6 punti, frutto di tre vittorie. La prima uscita ufficiale da commissario tecnico di Gianmarco Pozzecco è anche l’ultimo impegno degli Azzurri, che torneranno a radunarsi a inizio agosto in vista degli Europei 2022, mentre per quanto riguarda iè ancora da definire il calendario delle sfide del prossimo turno, anche se le rivali saranno comunque Spagna, Georgia e Ucraina. “Sono molto contento perché abbiamo vinto una partita per nulla semplice contro una squadra ben allenata e che non aveva nulla da perdere – ha detto Pozzecco -. È stata la vittoria del gruppo, tutti ...

Pubblicità

Eurosport_IT : PRIMO POSTO PER GLI AZZURRI! ???? L'ItalBasket vince sul parquet del Topsportcentrum e chiude la prima fase delle q… - SkySport : ULTIM'ORA BASKET QUALIFICAZIONI MONDIALI, OLANDA-ITALIA 81-92 Prima vittoria per #Pozzecco da Ct azzurro #SkySport #SkyBasket #Italia - AndreaBettega1 : RT @Eurosport_IT: PRIMO POSTO PER GLI AZZURRI! ???? L'ItalBasket vince sul parquet del Topsportcentrum e chiude la prima fase delle qualifi… - pasquale79golf : RT @Eurosport_IT: PRIMO POSTO PER GLI AZZURRI! ???? L'ItalBasket vince sul parquet del Topsportcentrum e chiude la prima fase delle qualifi… - infoitsport : Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: buona la prima per l'Italia di Pozzecco. Dalla certezza Fontecchio alla vogli… -