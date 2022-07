Prima non va a lavoro, poi l’allarme dei colleghi: donna trovata morta in casa (Di martedì 5 luglio 2022) Anzio è sotto choc. Era una giornata come tante altre quando la donna, medico nefrologo dell’ospedale Santa Maria Goretti, non si è presentata a lavoro. Non aveva avvisato nessuno, non rispondeva al telefono, era irraggiungibile. l’allarme quindi dei colleghi che, purtroppo, si è rilevato essere fondato. La vicenda La donna era un medico nefrologo dell’ospedale Santa Maria Goretti. Quella di non presentarsi a lavoro e di non avvisare, non era sicuramente una sua abitudine. Non vederla in ospedale ha infatti subito insospettito i colleghi che hanno dato immediatamente l’allarme ai Carabinieri. Una volta entrati con la forza nella sua abitazione, l’hanno trovata all’interno senza vita. Sul caso, se ne stanno occupando i militari che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 luglio 2022) Anzio è sotto choc. Era una giornata come tante altre quando la, medico nefrologo dell’ospedale Santa Maria Goretti, non si è presentata a. Non aveva avvisato nessuno, non rispondeva al telefono, era irraggiungibile.quindi deiche, purtroppo, si è rilevato essere fondato. La vicenda Laera un medico nefrologo dell’ospedale Santa Maria Goretti. Quella di non presentarsi ae di non avvisare, non era sicuramente una sua abitudine. Non vederla in ospedale ha infatti subito insospettito iche hanno dato immediatamenteai Carabinieri. Una volta entrati con la forza nella sua abitazione, l’hannoall’interno senza vita. Sul caso, se ne stanno occupando i militari che ...

Pubblicità

AlexBazzaro : L’attentatore di #Copenhagen è un “danese etnico con problemi mentali”. Capito, non un immigrato di prima o second… - GassmanGassmann : Ora metterete lo stato di emergenza per le 5 grandi regioni del nord senza acqua,ma prima,il resto dell’anno,oltre… - AlbertoBagnai : Quello che laGermania™? (che non esiste) non capisce è che non puoi sfidare per sempre le leggi dell’economia. Se h… - ObsoletusH : @boni_castellane non frequento molto costui. non lo so. vi era uno storico[?] dell'arte, un rettore, fiorentino. pr… - CurottoMauro : RT @GassmanGassmann: Ora metterete lo stato di emergenza per le 5 grandi regioni del nord senza acqua,ma prima,il resto dell’anno,oltre a t… -