Perifano | “Mastella vuole opposizione addomesticabile | non ama il confronto”

(Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo abituati alla continua autocelebrazione delle sue mirabolanti imprese, frutto di una immaginazione quanto mai fervida, e quindi manco ci facciamo più caso. Ma la continua polemica chealimenta contro l’consiliare richiede una replica puntuale: il sindaco vorrebbe una, prona ai suoi voleri e se possibile afona. Così non è, così non sarà e non riesce a farsene una ragione. L’ultima che ha detto è che ci opponiamo “a prescindere” (alla Totó) e che ci sottraiamo al “costruttivo”. Su che? Sono mesi che incalziamo l’amministrazione comunale perché esca dal torpore e affronti i temi cruciali della programmazione territoriale: piano strategico per il PNRR, piano urbanistico, piano della grande distribuzione ...