Nuoto di fondo | Assoluti 2022 | Ginevra Taddeucci e Marcello Guidi vincono nella 5 km

(Di martedì 5 luglio 2022) Aglididisonoa trionfare nelle 5 km in acque libero. La manifestazione si svolgerà fino a giovedì 7 luglio al Centro Velico di Piombino. La venticinquenne di Firenze si è imposta in 1h00’53?4, staccando Rachele Bruni, seconda in 1h00’54?5. Terza Martina De Memme in 1h00’56?5. Vittoria in solitaria, invece, per il ventiquattrenne di Cagliari in 54’36?5; alle sue spalle ci sono Pasquale Sanzullo in 54’40?2 e Nicola Roberto in 54’40?5. Domani sono in programma al mattino le 2.5 km e al pomeriggio le 4×1.5 km. SportFace.