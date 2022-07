La lente a contatto con display MicroLED, follia tecnologica per la realtà aumentata: ora esiste e funziona bene (Di martedì 5 luglio 2022) E’ stata prodotta la prima lente a contatto con display MicroLED e con accesso a funzioni di realtà aumentata. La lente si chiama Mojo Lens ed è prodotta dalla Mojo Vision: di fatto è il gadget tech con il display più piccolo al mondo, solamente mezzo millimetro di diametro. Mojo Lens, 5/7/2022 – Computermagazine.itIl progetto era stato annunciato nel 2020 e dopo gli opportuni test preclinici, e valutati i potenziali rischi per la sicurezza, l’amministratore delegato di Mojo, Drew Perkins, ha deciso di indossare queste super lenti, e il risultato è stato a dir poco straordinario. Il cuore pulsante delle Mojo Lens è un display MicroLED da 14.000 ppi con un diametro, come detto sopra, piccolissimo e una distanza fisica ... Leggi su computermagazine (Di martedì 5 luglio 2022) E’ stata prodotta la primacone con accesso a funzioni di. Lasi chiama Mojo Lens ed è prodotta dalla Mojo Vision: di fatto è il gadget tech con ilpiù piccolo al mondo, solamente mezzo millimetro di diametro. Mojo Lens, 5/7/2022 – Computermagazine.itIl progetto era stato annunciato nel 2020 e dopo gli opportuni test preclinici, e valutati i potenziali rischi per la sicurezza, l’amministratore delegato di Mojo, Drew Perkins, ha deciso di indossare queste super lenti, e il risultato è stato a dir poco straordinario. Il cuore pulsante delle Mojo Lens è unda 14.000 ppi con un diametro, come detto sopra, piccolissimo e una distanza fisica ...

