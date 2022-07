La Juve Stabia vuole Ronaldo | c’è da sbaragliare una folta concorrenza

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – C’è anche lasu, centrocampista classe 1990 in uscita dal Padova. Le vespe devonoladi altri club di C che si sono interessati a uno dei giocatori più esperti del panorama della terza serie. Tra questi figura l’Avellino, ma anche Vicenza e Catanzaro hanno chiesto informazioni. I gialloblu vogliono dotare mister Colucci di una pedina di sicuro affidamento in vista del prossimo campionato. Per, che ha sfiorato due volte la promozione in B con il Padova nelle ultime due stagioni (corsa finita in entrambi i casi in finale play off), lo scorso anno 38 presenze tra campionato e play off con 7 gol realizzati e ben 12 assist. L'articolo proviene da ...