Kate Middleton a Wimbledon, abito a pois da 1.762 euro con piccolo incidente (Di martedì 5 luglio 2022) Kate Middleton è arrivata finalmente a Wimbledon e ancora una volta ha ceduto alla passione dei pois con l’abito di Alessandra Rich che sta diventando rapidamente il suo brand preferito. Costo? 1.762 euro. La scelta però non è stata delle più felici, infatti la seta della gonna ha prodotto un fastidioso effetto ventosa attaccandosi alle gambe della Duchessa che ha dovuto provvedere a liberarsi con la mano. Negli ultimi giorni Kate Middleton e William sono stati presi di mira. La coppia è stata criticata per la spesa eccessiva del suo viaggio ai Caraibi, mentre il loro primo dipinto ufficiale, esposto al museo dell’Università di Cambridge, ha fatto flop, specialmente il ritratto della Duchessa è risultato finto e assolutamente distante dalla ... Leggi su dilei (Di martedì 5 luglio 2022)è arrivata finalmente ae ancora una volta ha ceduto alla passione deicon l’di Alessandra Rich che sta diventando rapidamente il suo brand preferito. Costo? 1.762. La scelta però non è stata delle più felici, infatti la seta della gonna ha prodotto un fastidioso effetto ventosa attaccandosi alle gambe della Duchessa che ha dovuto provvedere a liberarsi con la mano. Negli ultimi giornie William sono stati presi di mira. La coppia è stata criticata per la spesa eccessiva del suo viaggio ai Caraibi, mentre il loro primo dipinto ufficiale, esposto al museo dell’Università di Cambridge, ha fatto flop, specialmente il ritratto della Duchessa è risultato finto e assolutamente distante dalla ...

Pubblicità

Bertolca10 : Iniziò così così per #Sinner. Molto più pratico Djokovic. Ad assistere all'incontro anche i reali Kate Middleton e… - ParliamoDiNews : Ecco chi è la più grande nemica di Kate Middleton. E non è Meghan Markle #nemica #kate #middleton #meghan #markle… - infoitestero : Kate Middleton: quella volta che le fu negato l’ingresso a Wimbledon - ParliamoDiNews : Kate Middleton, a lei ingresso vietato: doccia gelata per la moglie di William - - la_tinella : Con questa umidità non sarebbero perfetti nemmeno i capelli di Kate Middleton -