Italia-Turchia: firme ministri protocolli e intese (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - In corso, al palazzo presidenziale di Ankara, le firme dei protocolli e delle intese tra Italia e Turchia da parte dei ministri dei rispettivi governi. Leggi su iltempo (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - In corso, al palazzo presidenziale di Ankara, ledeie delletrada parte deidei rispettivi governi.

Pubblicità

ItalyMFA : #Turchia | Il Ministro @luigidimaio partecipa con il Presidente del Consiglio Mario #Draghi al vertice intergoverna… - Eurosport_IT : OROOOOOOOOOOOOOOO ?? ?????? L'Italvolley di coach Luca Pieragnoli batte la Turchia (3-1) e conquistano i Giochi del M… - Palazzo_Chigi : In diretta da Ankara la cerimonia di firma di accordi tra Italia e Turchia e le dichiarazioni congiunte alla stampa… - mahhhcs : Ma la faccia di Draghi mentre Erdogan parla dei rapporti tra Italia e Turchia? Draghi che, ricordo per dovere di c… - mikemoratinos : RT @Palazzo_Chigi: In diretta da Ankara la cerimonia di firma di accordi tra Italia e Turchia e le dichiarazioni congiunte alla stampa del… -