Inter, Marotta: «Dybala? In attacco siamo a posto» (Di martedì 5 luglio 2022) “La stagione passata è stata agrodolce. Due trofei ma c’è amarezza per il secondo posto in campionato. La novità più grossa e importante è il rinnovo del nostro allenatore. Ha dato ampia soddisfazione alla società, alla proprietà e ai tifosi. Era fisiologico il rinnovo. Ha dimostrato nei fatti di essere all’altezza di una società come Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 5 luglio 2022) “La stagione passata è stata agrodolce. Due trofei ma c’è amarezza per il secondoin campionato. La novità più grossa e importante è il rinnovo del nostro allenatore. Ha dato ampia soddisfazione alla società, alla proprietà e ai tifosi. Era fisiologico il rinnovo. Ha dimostrato nei fatti di essere all’altezza di una società come Calcio e Finanza.

Pubblicità

tvdellosport : MAROTTA E INZAGHI IN ESCLUSIVA SU SPORTITALIA ?? Domani, a partire dalle ore 17, segui la conferenza stampa di Simo… - MatteoBarzaghi : Con l’arrivo di Inzaghi in sede l’Inter puó cominciare la nuova stagione. Conferenza di presentazione con l’allenat… - FBiasin : Oggi alle 17 #Marotta e #Inzaghi presentano la nuova stagione dell’#Inter. Se avete una domanda più intelligente d… - news24_inter : Conferenza stampa #Marotta: «#Dybala? Grande stima ma in attacco siamo coperti» - kindsim : Marotta non sa un cazzo, l’Inter non gli passa più le notizie -