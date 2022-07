Il Napoli lavora per il rinnovo di Rrahmani (Di martedì 5 luglio 2022) Il Napoli punta a rinnovare il contratto di Rrahmani Ecco quanto riferito da Kiss Kiss Napoli: Il club azzurro ha intenzione di rinnovare il contratto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 5 luglio 2022) Ilpunta a rinnovare il contratto diEcco quanto riferito da Kiss Kiss: Il club azzurro ha intenzione di rinnovare il contratto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

VincenzoFusco69 : ??Al netto del rinnovo #Meret, a cui si lavora, il #Napoli per definire il rooster dei portieri si prenderà il tempo… - SignorShark : Ricordo ancora quando, a un corso credo di sicurezza, il docente mi disse “lei lavora alla comunicazione in un’azie… - Minomar76 : @angelo_forgione @CocaCola @sscnapoli Da redarguire il SMS è il gruppo della comunicazione del Napoli... Ossia, Lom… - napolista : CorSport: addio predilezione per i sudamericani, sul mercato il #Napoli diventa scandinavo Giuntoli lavora su Svan… - NapoliAddict : SKY - Salernitana scatenata: si lavora per Cambiaso e prova il colpaccio dalla Sampdoria #Napoli #ForzaNapoliSempre… -