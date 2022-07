Gas, Bruxelles studia modello spagnolo: il piano (Di martedì 5 luglio 2022) Bruxelles corre ai ripari sul caro energia e studia i modello spagnolo, depurato però degli effetti negativi che stanno venendo in superficie in Spagna e Portogallo. Lo anticipa la Repubblica precisando che la data utile per attrezzarsi con un piano di emergenza dovrebbe essere il 20 luglio, giorno della probabile ultima convocazione della Commissione prima delle vacanze. Gas, Bruxelles studia modello spagnolo A Bruxelles tutti guardano al mese di agosto quando – se lo vorrà- la Russia potrà far sentire tutto il suo peso sugli approvvigionamenti. In attesa di trovare l’intesa sul “price cap”, fortemente caldeggiata da Draghi, si lavora sul modello iberico. Ossia “sulla possibilità, concessa solo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 luglio 2022)corre ai ripari sul caro energia e, depurato però degli effetti negativi che stanno venendo in superficie in Spagna e Portogallo. Lo anticipa la Repubblica precisando che la data utile per attrezzarsi con undi emergenza dovrebbe essere il 20 luglio, giorno della probabile ultima convocazione della Commissione prima delle vacanze. Gas,tutti guardano al mese di agosto quando – se lo vorrà- la Russia potrà far sentire tutto il suo peso sugli approvvigionamenti. In attesa di trovare l’intesa sul “price cap”, fortemente caldeggiata da Draghi, si lavora suliberico. Ossia “sulla possibilità, concessa solo ...

Pubblicità

Hero9004 : RT @Anna302478978: @eretico_l @laperlaneranera @Hero9004 @modamanager @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @Dorayak56884206 @PaolaSimoni… - qui_finanza : Gas, Bruxelles studia modello spagnolo: il piano - delfino234 : Parlamento Ue verso voto finale per investimenti in gas 'green' e nucleare. Bruxelles sostiene che le centrali elet… - EnergiaOltre : Mentre #Bruxelles lavora ancora al #pricecap, diminuisce la dipendenza dalle #forniture russe. In #Italia arriva la… - ACCEDIALSITO : RT @Anna302478978: @eretico_l @laperlaneranera @Hero9004 @modamanager @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @Dorayak56884206 @PaolaSimoni… -