Forti temporali al Nord | esteso maltempo sul resto della penisola | crolla muro | una vittima

Pubblicità

iLMeteo.it

Diramata per domani l'allerta della Regione dalle ore 12 alle ...'Perché a Piacenza ieri non è stato diramato in via preventiva alcun comunicato circa l'arrivo dicon le conseguenti bombe d'acqua, così come quando è stato segnalato in anticipo l'arrivo del forte caldo'. A chiederlo, in un'interrogazione, è Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che ... Meteo diretta: Caronte al massimo, ma pure forti temporali con grandine nelle prossime ore, video Condizioni del tempo instabili in arrivo in Toscana per infiltrazioni d'aria fredda, con possibili temporali che oggi interesseranno l’Appennino tosco-emiliano, mentre dal pomeriggio di domani, e fino ...Forti raffiche di vento, temporali e trombe d'aria: che sta avvenendo in Pianura Padana non è semplice "maltempo" ...