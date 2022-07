“Erdogan è un dittatore”. Ma ora Draghi gli chiede aiuto (Di martedì 5 luglio 2022) Vi aspetto il 16-17 luglio a Bari per la festa della Ripartenza. Per info e prenotazioni www.laripartenza.it. 00:00 La tragedia, grave, della Marmolada e quella, ridicola, della stampa. Tutto il resto è uomo bianco e occidentale cattivo cattivo. 02:38 La Stampa è tanto innamorato del commissario barbuto e gretino di Timmermans che gli dedica stessa fotina e stessa frase in due sovratestate: meglio abbondare. 03:37 Da leggere intervista di Franco Battaglia a Franco Prodi, di Mario Giordano sulla caccia ai “nosic” e Filippo Facci sulla montagna. 06:23 Politica, ancora rimandato a mercoledì incontro Conte e Draghi, ma oggi fiducia su Rdc e termovalorizzatore: per il Fatto è un provocazione per il Messaggero è una mediazione. Vedremo. 08:20 Economia, la Germania per la prima volta dalla riunificazione in rosso, per la bilancia commerciale. Se ne accorge giustamente Milano ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 5 luglio 2022) Vi aspetto il 16-17 luglio a Bari per la festa della Ripartenza. Per info e prenotazioni www.laripartenza.it. 00:00 La tragedia, grave, della Marmolada e quella, ridicola, della stampa. Tutto il resto è uomo bianco e occidentale cattivo cattivo. 02:38 La Stampa è tanto innamorato del commissario barbuto e gretino di Timmermans che gli dedica stessa fotina e stessa frase in due sovratestate: meglio abbondare. 03:37 Da leggere intervista di Franco Battaglia a Franco Prodi, di Mario Giordano sulla caccia ai “nosic” e Filippo Facci sulla montagna. 06:23 Politica, ancora rimandato a mercoledì incontro Conte e, ma oggi fiducia su Rdc e termovalorizzatore: per il Fatto è un provocazione per il Messaggero è una mediazione. Vedremo. 08:20 Economia, la Germania per la prima volta dalla riunificazione in rosso, per la bilancia commerciale. Se ne accorge giustamente Milano ...

