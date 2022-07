Draghi da Erdogan | focus su Ucraina | crisi alimentare e gas

(Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Arriva oggi ad Ankara il presidente del Consiglio, Mario, per il terzo vertice intergovernativo italo-turco: l’ultimo si è svolto a Roma nel maggio 2012. Superato ormai l”incidente del sofà’, l’incontro con il presidente Recep Tayyip Erdo?an si inserisce nell’alveo di un complessivo rilancio della cooperazione bilaterale tra i due Paesi, peraltro già molto intensa su diversi fronti. A seguito dello scoppio della guerra in, in particolare, sono continui i contatti tra i ministeri degli Esteri dei due Paesi. Oltre al premier– che ha incontrato il presidente Erdo?an a margine del G20 di Roma e dei vertici NATO di Bruxelles – saranno presenti ad Ankara anche il responsabile degli Esteri Luigi Di Maio, il titolare della Difesa Lorenzo Guerini, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, e i ministri ...

Il presidente russo Putin perentorio: 'L'offensiva prosegua dopo la presa del Lugansk'. Oggi il premiervola in Turchia per incontrare. Il sindaco di Mariupol denuncia: 'Chi non è morto per la guerra lo fa ora per mancanza di medicine'. Von der Leyen alla Conferenza sulla ricostruzione ...L'incontro arriva dopo il 'gelo' dell'aprile dell'anno scorso tra Edogan e(che lo definì un 'dittatore') e si inserisce in un rilancio della cooperazione bilaterale tra i due Paesi, rimasta ...(Adnkronos) – Arriva oggi ad Ankara il presidente del Consiglio, Mario Draghi, per il terzo vertice intergovernativo italo-turco: l’ultimo si è svolto a Roma nel maggio 2012. Superato ormai l”incident ...ANKARA - Quarantotto ore di tregua forzata e qualche segnale di “decompressione”. La tragedia della Marmolada non ha solo inevitabilmente mandato in secondo piano la ...