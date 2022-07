Dargen D’Amico sale sul podio dei singoli più venduti di Sanremo 2022 (Di martedì 5 luglio 2022) Dargen D’Amico è ufficialmente salito sul podio delle vendite del Festival di Sanremo 2022 che – esattamente sei mesi fa – ha eletto Mahmood e Blanco vincitori a furor di popolo. Proprio questa settimana la sua Dove Si Balla ha conquistato il terzo disco di platino equiparando Farfalle di Sangiovanni, triploplatino tre settimane fa. Con quello di Dargen D’Amico salgono a 23 i dischi di platino ottenuti dai singoli dell’ultimo Festival di Sanremo, mentre sono 8 quelli d’oro. Certificazioni che sono destinate ad aumentare, dato che molti brani sanremesi sono tutt’ora presenti nella top20 della classifica FIMI dei singoli più venduti. Saltare in alto qualche centimetro dal suolo e staccarsi almeno per un ... Leggi su biccy (Di martedì 5 luglio 2022)è ufficialmente salito suldelle vendite del Festival diche – esattamente sei mesi fa – ha eletto Mahmood e Blanco vincitori a furor di popolo. Proprio questa settimana la sua Dove Si Balla ha conquistato il terzo disco di platino equiparando Farfalle di Sangiovanni, triploplatino tre settimane fa. Con quello disalgono a 23 i dischi di platino ottenuti daidell’ultimo Festival di, mentre sono 8 quelli d’oro. Certificazioni che sono destinate ad aumentare, dato che molti brani sanremesi sono tutt’ora presenti nella top20 della classifica FIMI deipiù. Saltare in alto qualche centimetro dal suolo e staccarsi almeno per un ...

