Crollo ghiacciaio Marmolada | chi sono le vittime e i dispersi nella tragedia FOTO

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sarebbero una trentina le persone che si trovavano sul ghiacciaio della Marmolada al momento del crollo e n… - TgrRaiTrentino : #Marmolada il momento del crollo alla sommità del ghiacciaio. Bilancio provvisorio 6 vittime, ma ci sono una quindi… - _a1_s2_d3_ : RT @iconaclima: #Marmolada a 1 anno di distanza 12 giugno 2022 e 12 giugno 2021 #CambiamentoClimatico - Shashkov30 : RT @iconaclima: #Marmolada a 1 anno di distanza 12 giugno 2022 e 12 giugno 2021 #CambiamentoClimatico -

Vorrei fare un passo indietro, che credo sia l'unico modo per guardare la grande voragine aperta daldel saracco neldella Marmolada , una voragine fisica che per me è anche mentale. Un passo indietro che dovremmo fare tutti noi umani, sulle tracce di Nives Meroi, una delle più ...Sulla Marmolada riprendono le ricerce con l'incubo che si fa sempre più concreto : dover rinunciare, forse per sempre, al ritrovamento dei corpi rimasti sotto l'enorme quantità di ghiaccio e detriti ...Marmolada, nonostante il crollo di una parte del ghiacciaio, alcuni escursionisti e curiosi rischiano ancora nonostante i divieti ...Sette i morti, si cercano ancora 13 persone. Draghi: 'Lavorare perché non accada più'. Il distacco si è verificato nei pressi di Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita della via normale per raggiun ...