Covid, arriva la sottovariante Omicron Ba.2.75: ecco cosa sappiamo finora (Di martedì 5 luglio 2022) Secondo i primi studi scientifici, sembra ancora più contagiosa di BA.5 e più capace di superare la barriera di anticorpi creata da vaccini e precedenti infezioni Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 luglio 2022) Secondo i primi studi scientifici, sembra ancora più contagiosa di BA.5 e più capace di superare la barriera di anticorpi creata da vaccini e precedenti infezioni

