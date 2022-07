Caos Metro A e B di Roma: a rischio i treni attesi per il Giubileo (Di martedì 5 luglio 2022) Caos Metro A e B di Roma: a rischio l’arrivo dei treni attesi per il Giubileo. Un contenzioso legale rallenta la fornitura. Che cosa sta succedendo esattamente? Andiamo a vederlo nel dettaglio. Metro A e B di Roma: a rilento l’arrivo dei treni previsti I treni sono destinati soprattutto alla linea B, ma rischiano di non essere pronti in tempo per l’apertura della porta santa. La scorsa primavera il TAR del Lazio aveva disposto la sospensione della fornitura dei 30 convogli di cui avrebbero beneficiato la linea A e B. Tutto a fronte del ricorso presentato da Hitachi Rail Sts spa, la seconda classificata nel bando da 252 milioni di euro che si era aggiudicata la società CAF. Il TAR aveva assegnato ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022)A e B di: al’arrivo deiper il. Un contenzioso legale rallenta la fornitura. Che cosa sta succedendo esattamente? Andiamo a vederlo nel dettaglio.A e B di: a rilento l’arrivo deiprevisti Isono destinati soprattutto alla linea B, ma rischiano di non essere pronti in tempo per l’apertura della porta santa. La scorsa primavera il TAR del Lazio aveva disposto la sospensione della fornitura dei 30 convogli di cui avrebbero beneficiato la linea A e B. Tutto a fronte del ricorso presentato da Hitachi Rail Sts spa, la seconda classificata nel bando da 252 milioni di euro che si era aggiudicata la società CAF. Il TAR aveva assegnato ...

