Calcio | Atalanta | lesione del retto femorale per Zappacosta

(Di martedì 5 luglio 2022) Bergamo, 5 lug. - (Adnkronos) - Inizio di stagione sfortunato per Davide. L'esterno destro dell', infatti, si è procurato unadi alto grado del muscolodella coscia destra con interessamento del tendine. Lo rende noto la stessa società bergamasca sul proprio sito ufficiale: "Per quanto riguarda Davide, nei giorni scorsi durante una seduta di allenamento individuale, ha riportato unadi alto grado del muscolodella coscia destra con interessamento del tendine. L'atleta ha intrapreso il percorso riabilitativo previsto e la prognosi sarà stabilita in rapporto all'evoluzione clinica".

Calcio Atalanta

Bergamo, 5 lug. – (Adnkronos) – Inizio di stagione sfortunato per Davide Zappacosta. L'esterno destro dell'Atalanta, infatti, si è procurato una lesione di alto grado del muscolo retto femorale della ... La Società Olbia Calcio rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo dall'Atalanta Bergamasca Calcio i diritti alle prestazioni sportive del ...